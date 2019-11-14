«الخمسة الكبار» يسهم في رسم ملامح قطاع البناء

المصدر: دبي - البيان

يطلق معرض الخمسة الكبار الذي يعد أكبر معرض متخصص في قطاع البناء في الشرق الأوسط والمزمع إقامته في الفترة ما بين 25 إلى 28 نوفمبر الحالي، أول تقرير شامل عن صناعة البناء والتشييد في يوم الافتتاح يحمل عنوان «واقع وأصداء قطاع البناء».

ويستند التقرير إلى دراسة استقصائية أجرتها شركة «جي آر إس» للأبحاث والاستراتيجيات في الشرق الأوسط بالتعاون مع معرض الخمسة الكبار، استطلعت فيها آراء 5,951 شخصاً من كبار المتخصصين في قطاع البناء متواجدين في 136 دولة مختلفة حول العالم، وهو ما يجعله الأكبر من نوعه في هذا القطاع.

وقالت جوسين هيجمانس، مديرة محفظة المعارض في شركة «دي إم جي للفعاليات»: لقد تمكنا من إعداد هذا التقرير الشامل بفضل أهمية وحجم معرض الخمسة الكبار الذي يحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً على انطلاقته.

ومن خلال شبكة العلاقات القوية التي نمتلكها في معرض الخمسة الكبار، تحدثنا مع مختلف الاختصاصات في قطاع البناء، بدءاً من المصنعين والموزعين، مروراً بالمقاولين والمهندسين المعماريين والاستشاريين، وكانت النتائج إيجابية للغاية وذات أهمية لأي شخص يعمل بشكلٍ مباشر أو فرعي في هذا القطاع.

وتم تقسيم الإجابات والآراء التي ساهمت في صياغة التقرير حسب نوع العمل والأقدمية والموقع الجغرافي وإجمالي مبيعات الشركة، وهو ما ساهم في إجراء تحليل مفصل لجميع القضايا التي تواجه كل قسم من الأقسام التي تشكل هذا القطاع.

وسيتم التطرق بشكلٍ مفصل إلى نتائج التقرير خلال «منتدى الرؤساء التنفيذيين» الذي يجمع 150 من كبار الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات البناء والإنشاءات في المنطقة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات المدعوة لحضور هذا المنتدى.

الإمارات تتصدر

وطبقاً للنتائج حصلت الإمارات على أفضل نتيجة بواقع 5 درجات من أصل 5 وسجلت أعلى نسبة مئوية 26.8% وذلك من خلال إجابة المشاركين عن سؤال: "ما مدى رضاك عن الأداء الحالي لشركتك؟ لتأتي الإمارات في المرتبة الأولى من حيث متوسط الدرجات. وحسب المقياس ذاته، جاءت المنظمات الأوروبية في المركز الثاني بواقع 5 من 5 مع نسبة مئوية أقل بلغت 25.3%.

وتوقع نحو 60% من المشاركين في الاستطلاع أن تشهد شركاتهم زيادة في إجمالي المبيعات هذا العام، حيث تصدر المصنعون ومزودو التكنولوجيا الترتيب من حيث الأعمال التي ستحقق زيادة في العائدات ضمن هذا القطاع.

وفي كل منطقة من المناطق الجغرافية التي شملها التقرير، تتوقع أكثر من نصف الشركات أن تشهد زيادة في إجمالي مبيعاتها بما في ذلك منطقة أفريقيا (باستثناء جنوب أفريقيا) التي من المتوقع أن تحقق نحو 74.8% من شركاتها نمواً هذا العام.

3 اتجاهات

أظهر التقرير ثلاثة اتجاهات رئيسية تؤثر على قطاع البناء تتمثل في كفاءة الطاقة، التصنيع المسبق، والاستدامة. وأكثر من 45% من المشاركين في الاستطلاع هم من كبار المديرين التنفيذيين أو أصحاب المشاريع.