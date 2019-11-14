وفد شيشاني يطلع على تجربة صندوق خليفة لتطوير المشاريع

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل صندوق خليفة لتطوير المشاريع مؤخراً وفداً من جمهورية الشيشان في مقره الرئيسي بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار جولة الوفد الزائر التي شملت أبرز حاضنات الأعمال القائمة في الإمارات بهدف الاطلاع على تجربة الدولة في مجال ريادة الأعمال ودعم الابتكار.

استقبلت الوفد الشيشاني موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعدد من مديري الإدارات في الصندوق. وضم الوفد ثلاثة فرق من رواد الأعمال المتأهلين للمراحل النهائية في برنامج «منصة زايد للابتكار»، التابع لـ «صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال» الذي أسسه صندوق خليفة لتطوير المشاريع في الشيشان.

وتعتبر مبادرة «منصة زايد للابتكار» برنامج مسرعات مجانياً يستهدف الفرق الشابة التي تعمل على تقديم أفكار إبداعية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتم تطوير البرنامج من قبل جامعة ولاية غروزني الفنية للنفط ويتم تنفيذه بدعم مالي من «صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال».