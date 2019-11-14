عروض وشراكات تجارية مثمرة في معرض دبي للبصريات فيجن-إكس

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، فعاليات معرض دبي للبصريات فيجن-إكس 2019 في مركز دبي التجاري العالمي. ويجمع المعرض نخبة من أبرز المصنّعين والمورّدين والموزّعين والتجار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتمتد الفعالية التجارية الوحيدة من نوعها في قطاع البصريات ومنتجات العيون على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -التي تنظمها «دي في جلوبال لينك»- المشروع المشترك بين مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة «إيتاليان إكسيبشن»- على مدى 3 أيام، وتشهد سلسلة من العروض المميزة والشراكات التجارية المثمرة.

حضر الافتتاح محمد الجميري، نائب الرئيس للضيافة مركز دبي التجاري العالمي، وكريم دانييلي فيلا، مدير شركة «دي في جلوبال لينك». ويشهد المعرض مشاركة نخبة من العلامات البارزة في هذا القطاع، من بينها «لنس مي» و«إنستازيا لنس» و«بيوتيس» و«وليد للبصريات/ عدسات ذهب»، إلى جانب عارضين من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتقدم العلامة الفرنسية «آيز جولد» عن تصميمها من إطارات النظارات المصنعة من التايتانيوم المطلي بالذهب خلال مشاركتها في المعرض.

5 أقسام

وتم تقسيم المعرض إلى خمس فئات مختلفة تضم أجنحة الجهات العارضة خلال أيام المعرض وهي: القرية العالمية، معرض التصميم، ساحة الشرق الأوسط، العدسات والعدسات اللاصقة، ومزودو الرعاية الصحية. ويهدف المعرض إلى توفير فرص مجزية للعارضين بهدف تعزيز شبكة العلاقات وإقامة اتفاقيات تجارية مع المشترين من 10 دول مختلفة على مستوى الشرق الأوسط ومناطق البحر المتوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، وذلك وفق جدول مواعيد معدّ مسبقاً.

وشهد اليوم الأول من الفعالية المختصة بالعلاقات التجارية المباشرة إقبالاً إيجابياً عبر «برنامج المشترين»، إذ استفاد المشترون المضيفون، من بينهم نخبة تجار التجزئة وصناع القرار، من فرص الشراء المجزية في المعرض. وسيكشف المعرض عن مجموعة من الإعلانات المهمة في القطاع ومشاركات جهات جديدة وعلامات رائدة في مجال البصريات ومنتجات العناية بالعيون.