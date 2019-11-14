طائرات بدون طيار للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التعاون مع شركة «توتال» الفرنسية، لاستخدام طائرات بدون طيار ومركبات آلية لجمع بيانات سيزمية (زلزالية) ثلاثية الأبعاد، وذلك لتوسيع نطاق بحثها وتنقيبها عن موارد جديدة للنفط والغاز في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في الإمارات والمنطقة عن طريق نشر أجهزة استشعار سيزمية، للبحث عن موارد جديدة للنفط والغاز.

وأعلنت أدنوك عن إطلاق مشروع تجريبي باستخدام «النظام المتكامل لتقنيات المسح الفيزيائي المتعدد» من «توتال»، والذي يعد أول نظام آلي لجمع بيانات المسح السيزمي في العالم، حيث تعتزم نشر آلاف أجهزة الاستشعار جواً باستخدام أسطول من الطائرات بدون طيار، على أن يتم لاحقاً استرداد هذه الأجهزة من خلال مركبات برية آلية.