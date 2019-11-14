«آي إي سي» تيليكوم تتفاوض على عقود جديدة مع «أدنوك»

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قال نبيل بن سوسيه المدير العام لشركة «آي إي سي» تيليكوم الشرق الأوسط، إن شركته التي تعمل مع شركاء استراتيجيين مثل «ياه كليك» و«الثريا للاتصالات» و«إنتيليان»، تتفاوض على عقود جديدة مع شركات حكومية من بينها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وأضاف بن سوسيه في تصريحات لــــــ «البيان الاقتصادي» على هامش معرض ومؤتمر «أديبك»، أمس، إن حجم عقود الشركة السنوية في دولة الإمارات يقدر حالياً بنحو 20 مليون دولار أو ما يعادل 73.5 مليون درهم، وهناك توقعات بزيادتها في السنوات القادمة مع زيادة الأعمال في قطاع النفط والغاز بالإمارات.

وأوضح بن سوسيه أن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها بنسبة 25% مع نهاية العام الجاري، ترتفع إلى 30% في العام القادم 2020، مستفيدة بشكل رئيسي من حالة الزخم التي يشهدها قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات مع الإعلان عن اكتشافات جديدة.

وأشار إلى أن المجموعة تقدم للشركات العاملة في قطاع النفط عدداً من أحدث الحلول المتطورة للاتصالات بهدف تسهيل وتحسين اتصالات الطواقم وتعزيز إمكانية الوصول إلى الإنترنت، موضحاً أن الشركة تقدم خلال أديبك مجموعة من أحدث حلولها التكنولوجية لدعم الطلب المتزايد على اتصالات الوقت الحقيقي عبر قطاع الطاقة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن عام 2020 سيكون مهماً جداً لشركات الطاقة في الشرق الأوسط لتسريع عملية التحول الرقمي.