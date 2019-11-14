%7 نمو مبيعات «دوكاب» إلى 5.3 مليارات درهم بنهاية العام الجاري

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد محمد عبد الرحمن المطوع الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة دبي للكابلات الكهربائية «دوكاب»، أن مبيعات الشركة ستنمو بنهاية العام الجاري بنسبة 7% على الأقل لتحقق 5.35 مليارات درهم، مشيراً إلى أن هذا النمو يتحقق مدعوماً بزيادة أعداد العقود التي أبرمتها الشركة مع شركات عالمية ومحلية لتوريد منتجات الكابلات والنحاس وقضبان وسبائك الألمنيوم للسوق المحلي وأكثر من 33 سوقاً عالمياً.

وأوضح محمد المطوع في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أمس في معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2019، أن لدى الشركة عقود توريد جديدة للعام المقبل مؤكداً أنه وفق آخر إحصاءات الشركة فإن هذه العقود سترفع مبيعات الشركة لعام 2020 مقابل مبيعات العام الجاري بنسبة 5% على الأقل وذلك على الرغم من حالات التباطؤ الاقتصادي في عدد من الدول.

وقال «نوعية منتجاتنا المتميزة تزيد من حجم عملياتنا وعملائنا حول العالم»، لافتاً إلى أن الشركة تنفذ حالياً استراتيجية للتوسع في أسواقها الخارجية بهدف زيادتها من 30 سوقاً إلى 33 سوقاً وتستهدف الشركة أسواقاً جديدة في شمال أفريقيا وأمريكا الشمالية على وجه التحديد.

وأوضح المطوع أن الشركة تنتج حالياً مليون متر من أسلاك البناء المعزولة أسبوعياً، وتصدر حالياً أكثر من 60% من مجمل منتجاتها إلى أكثر من 30 سوقاً حول العالم، كما تصدر دوكاب 50% من منتجات النحاس لديها للأسواق الخارجية.