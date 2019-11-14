طلبة المدارس يطلعون على آفاق المستقبل الوظيفي في مجال النفط والغاز

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع حوالي 850 من طلبة المدارس في دولة الإمارات مباشرة على بعض الخيارات الوظيفية المثيرة للاهتمام والمتاحة في مجال النفط والغاز، وذلك من خلال مشاركتهم في برنامج «شباب أديبك» التوعوي المبتكر الذي ينظمه معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بدعم من وزارة الطاقة الإماراتية، وغرفة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

ويحظى البرنامج في عامه السابع بدعم كامل من دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وقد انضمت إليه جامعة أبوظبي وجامعة زايد بصفة شريكَين أكاديميَين، ويشتمل على أنشطة تعليمية وتفاعلية ممتعة تهدف إلى إشراك الطلبة وإثارة اهتمامهم، وتُظهر لهم ما ينطوي عليه العمل في قطاع النفط والغاز من جوانب عديدة قد لا يكونون ملمّين بها جميعاً.

وأكّد الدكتور حمدي الشيباني عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، حرص الجامعة على أن تكون جزءاً من برنامج «شباب أديبك»، نظراً لاهتمامها بمواصلة دعم المبدعين الشباب وعلماء المستقبل، سواء من جامعة أبوظبي أو من جميع أنحاء دولة الإمارات، من أجل المساهمة في تطوير المعرفة وتسخير الإبداع الذي يمكّنهم من توجيه الموجة المرتقبة من الابتكار نحو تحقيق النمو والازدهار في الإمارات.