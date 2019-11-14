«الإنشاءات البترولية» تعلن خطتها الخمسية للتحول الرقمي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لمجموعة «صناعات»، أمس، عن خطة خمسية طموحة تقدر قيمتها بملايين الدراهم لتعزيز التحول الرقمي في عملياتها، بما يغطي الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للعملاء والموظفين ومختلف المعنيين بقطاع النفط والغاز على مستوى المنطقة.

وجاءت هذه الخطة ثمرة أعمال تقييم شاملة استمرت لمدة عامين أجرته، بدعم من «مركز ديلويت الرقمي» لتحديد الاحتياجات التقنية المستقبلية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والاستعداد للعالم «الذكي» تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وعقدت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية خلال «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك)، شراكة استراتيجية استثمارية بقيمة 40 مليون درهم مع كل من «مايكروسوفت» و«آفيفا» لتطوير أنظمتها الداخلية وأنظمة التفاعل المباشر مع العملاء. كما تم تشكيل فريق ابتكار داخلي متخصص لتطبيق حلول أتمتة العمليات الصناعية للشركة، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير قيمة مضافة للعملاء.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «تمثل خطة تعزيز التحول الرقمي استثماراً مهماً يؤكد موقع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بصفتها الأكثر مرونة وقدرة على التكيف في مجال خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاع الطاقة».