1.8 مليون زيارة لـ «دي إكس بي» في 9 أشهر والنتائج المالية نحو التعادل

المصدر: دبي - البيان

سجلت شركة دي إكس بي إنترتينمينتس إيرادات بلغت 330 مليون درهم، و1.8 مليون زيارة، خلال التسعة أشهو الأولى من 2019 فيما مثل عدد الزوار من السوق الدولي 42% من إجمالي الزوار، ومعدل إشغال في فندق لابيتا بلغ 60%.

وأظهرت النتائج المالية تراجع الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات لتنخفض إلى 151 مليون درهم بنسبة تراجع 13% للأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يُعد انعكاساً لمبادرات تخفيض التكاليف التي نفذتها الشركة خلال الربع الثالث من 2019، وذلك لتحقيق الكفاءة التشغيلية على كل مستويات أعمال الشركة والوصول إلى نقطة التعادل.

وبلغت التكاليف التشغيلية ما قيمته 449 مليون درهم، مقارنة بـ 530 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بانخفاض 15%.

وبلغت إيرادات المتنزهات خلال الربع الثالث 49 مليون درهم، في حين بلغ معدل إيراد كل زيارة 122 درهماً، كما بلغت إيرادات الضيافة 15 مليون درهم بمتوسط سعر يومي 421 درهماً، وبشكل يجسد عائدات فصل الصيف.

وقال محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: «لقد أحرزنا تقدماً جيداً في إدارة هيكل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية لنماذج الأعمال لدينا، ونتيجة لذلك فقد تراجعت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات، بما يتماشى مع استراتيجية تحقيق نقطة التعادل النقدي قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات».

وأضاف: «إننا على الطريق الصحيح مع أعمال التحسينات في موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي، حيث من المتوقع الانتهاء منهما في النصف الأول من عام 2020. وستعود تلك التحسينات بالنفع على زوارنا من خلال توفير خيارات أوسع للتسلية والترفيه».