2.4 مليار رهونات أراضٍ بدبي في يوم

المصدر: دبي-البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 3.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 206 مبايعات، بقيمة 679 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بـ 350 مليون درهم، و173 مبايعة للشقق والفلل، بـ 329 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.42 مليار درهم، منها 32 رهونات أراضٍ بـ 2.4 مليار درهم، و31 رهونات فلل وشقق بـ 25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية، بقيمة 736 مليون درهم، وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة البرشاء، وتصدرت اليفرة 2، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بـ 14 مليون درهم، أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بـ 16 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات.