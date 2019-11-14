برج «الماس» يظهر في أفق دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أظهرت صورة حديثة بدء ظهور برج «أب تاون تاور»، وهو أول أبراج مشروع أبتاون دبي الذي يطوره مركز دبي للسلع المتعددة، المطور الرئيسي لأبراج بحيرات الجميرا.

وتقوم الفرق الهندسية والفنية التابعة لشركة بيسكس كونستراكت على إنجاز البرج المكون من 78 طابقاً وهو من تصميم أدريان سميث وجوردون جيل للهندسة المعمارية، ويعكس البرج هوية معمارية تتخذ من «الماس» شكلاً نهائياً تترجمه واجهته الزجاجية التي ستعمل لاحقاً على إضاءة المساحات الداخلية بالضوء الطبيعي.

وستقوم مجموعة روكويل بتصميم العمارة الداخلية في البرج الذي سيضم مجموعة من الغرف والأجنحة الفندقية الفاخرة والمطاعم والمنتجعات الصحية والمرافق الشاملة للمؤتمرات والمكاتب الراقية من الدرجة الأولى، إضافة إلى 237 وحدة سكنية تتميز بتصاميم فريدة.