صندوق توازن يطرح برنامجاً تمويلياً لدعم الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

طرح صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية (صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سابقاً) الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن الاقتصادي البرنـــامج الــتمويلي لإســــناد المـــــشاريع والموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية العاملة في القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

وكشف عبدالله الجعبري الرئيس التنفيذي للصندوق أن الصندوق طرح هذا البرنامج لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بتوسيع نشاطاتها الصناعية في القطاعات الاستراتيجية في الدولة، مؤكداً أن الصندوق يعمل بشكل متناغم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وبناء قاعدة صناعية وطنية ومتنوعة في الإمارات. وخصص الصندوق لهذا البرنامج 700 مليون درهم بشكل مبدئي.

وقال محمد المزروعي المدير التنفيذي المساعد والمسؤول عن إدارة قطاع المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، إن قيمة التمويل عبر البرنـــامج الــتمويلي لإســــناد المـــــشاريع تتراوح من 10 ملايين - 60 مليون درهم حسب طبيعة المشروع واحتياجاته المالية، كاشفاً عن أن الصندوق وقع اتفاقيات مع بنك أبوظبي الأول وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني لإدارة التسهيلات المالية والقروض عبر البرنامج بهدف تسريع وتنظيم عملية التمويل ووضع خيارات متعددة أمام المستفيدين.

وأوضح أن الصندوق سيقدم تمويلات مباشرة للمشاريع إلا أنه فتح المجال أمام البنوك المعتمدة لإمكان المشاركة في تمويل المشاريع التي ترى فيها فرصاً استثمارية مجدية ما يساهم في زيادة عدد المشاريع المستفيدة من مخصصات البرنامج.

شروط

وحول الشروط التي يجب توافرها في الشركة للحصول على القرض قال: يجب ألا تقل نسبة رأس المال الوطني فيها عن 51% وضرورة أن تكون إيراداتها السنوية من 10 - 250 مليون درهم.

وأضاف إن الصندوق يشترط أن تكون المشاريع محل التمويل ذات قيمة مضافة تساهم بدعم عمليات التصنيع المحلية وتعزز سلاسل التوريد الوطنية وتدعم عملية تنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات عبر توظيف كفاءات مواطنة وخاصة في قطاع الأعمال التشغيلية للمشروع.

وكشف عن أن الصندوق قام باختبار الإطار التشغيلي للبرنامج التمويلي من خلال تقديم تمويل لمشروعين تجريبيين ومن بينهما مشروع لشركة الساهر الدولية بقيمة تصل إلى نحو 30 مليون درهم، معرباً عن تفاؤله بمستقبل هذا البرنامج ومخرجاته في المستقبل.