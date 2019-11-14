«العربية» تعتزم شراء 100 طائرة «إيرباص»

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدران لرويترز إنه من المرجح أن تفوز إيرباص بطلبية شراء ما لا يقل عن 100 طائرة من العربية للطيران، مع احتمال الإعلان عن الصفقة في معرض دبي للطيران الأسبوع المقبل.

وتدرس شركة الطيران الاقتصادي طلب ما يصل إلى 120 طائرة أي أكثر من مثلي أسطولها الحالي الذي يضم 55 طائرة نحيفة البدن منذ ما يزيد عن عام. وتوقع المصدران أن تختار العربية للطيران، التي أجرت مفاوضات مع إيرباص وبوينج، وقالت إنها ستتخذ القرار بحلول يناير، شركة صناعة الطائرات الأوروبية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت العربية للطيران عن تأسيس شركة طيران منخفض التكلفة في أبوظبي مع شركة الاتحاد للطيران المملوكة للحكومة. ولم يتضح متى ستبدأ الشركة التي تحمل اسم «العربية للطيران أبوظبي» عملياتها.