87 ألف متخصص ومهتم في معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

تنطلق فعاليات معرض دبي للطيران الأحد المقبل، حيث يجتذب الحدث العالمي كل قطاعات صناعة الطيران إلى موقع معرض الطيران بدبي ورلد سنترال ولمدة خمسة أيام.

ويتوقع المنظمون حضور حوالي 87000 شخص من المتخصصين والمهتمين بصناعة الطيران للتفاعل مع ممثلين عن 1300 شركة ومؤسسة ومشاهدة نحو 165 طائرة من أحدث الطرازات في ساحة عرض الطائرات، والاستمتاع بالاستعراضات الجوية خلال أيام الحدث، كما تشمل الفعاليات مؤتمرات متخصصة من بينها حدث قطاع الشحن «كارجو كونيكت» ومؤتمر إدارة الحركة الجوية العالمية، إضافة إلى مؤتمرين مجانيين في جناح الفضاء: «نساء في الفضاء» و«أحاديث تقنية».

وأعلن المعرض عن أول شريك له - «شريك التكنولوجيا المتقدمة» - المتمثل في «إيدج» التي تم الإعلان عنها أخيراً وتجمع بين أكثر من 25 مؤسسة، منها شركات تابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات وتوازن القابضة، ومؤسسات مستقلة أخرى.

كما أصبحت شركة الطائرات المروحية، وهي أول مشغل للطائرات المروحية التجارية في السعودية الراعي البلاتيني للمعرض.

وستشمل ساحة عرض الطائرات في هذا الحدث العالمي الكبير أحدث الطائرات المدنية وطائرات رجال الأعمال والطائرات العسكرية، إضافة إلى مجموعة من المروحيات من رواد الصناعة وشركات جديدة، بما في ذلك طائرة إيرباص (A330neo)، وطائرة (Viking Twin Otter Series 400) من طائرات فايكينغ، وطائرة سيسنا كارافان (C208B)، إضافة إلى طائرة (G120TP) من شركة جروب ايركرافت.

وسوف تعرض شركة طيران الإمارات عدة طائرات من بينها طائرة بوينغ 777-300 ذات المدى التشغيلي الطويل للغاية وطائرة إيرباص العملاقة A380-800 وطائرة إيرباص كوربوريت جيت 319، بينما ستعرض مجموعة شركات أورا الطائرة بدون طيار (AURA 100 UAV).

وستعرض جلف ستريم طائراتها (G500) و(G600) و(G650)، هذا إلى جانب مشاركة طائرات من وزارة الدفاع اليابانية والقوات الجوية الفرنسية وسلاح جو الإمارات.

ويشارك في المعرض فريق فرسان الإمارات ضمن الاستعراضات الجوية اليومية، كما يشارك فريق «باترول دي فرانس» التابع للقوات الجوية الفرنسية الذي يعود إلى معرض دبي للطيران للمرة الأولى منذ عام 2011. كما تشارك في الاستعراضات الجوية طائرة داسو رافال وبوينغ (B787-9) وعدد من المروحيات، إضافة إلى شركة الاستعراضات الجوية الوحيدة في العالم المتمثلة بفريق «بليدز» من المملكة المتحدة.

مشاركات

أثمرت السمعة المميزة للمعرض نتائج في غاية الأهمية، ومنها زيادة عدد الشركات والمؤسسات العارضة في دورة 2019، حيث تحضر أكثر من 100 جهة مشاركة للمرة الأولى من كل أنحاء العالم لتكون جزءاً من فعاليات الحدث.

ومن بين الحاضرين الجدد شركة «اس آند كي تكنولوجيز» المتخصصة في التوريد في قطاع الطيران والفضاء وفي مجالات الصيانة والتصليح والعمليات من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعية صناعة الدفاع الكورية، وشركة هيكساغون للذكاء التصنيعي من إيطاليا وشركة للقياس والحلول الجغرافية المكانية هي (MENA3D) والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

فضاء

ويضم جناح الفضاء في المعرض أكبر وأهم الأسماء في صناعة الفضاء، ستشارك في مؤتمرين متخصصين يومي 18 و19 نوفمبر وحضورهما مجاني، وهما مؤتمر «نساء في الفضاء» ومؤتمر «أحاديث تقنية»، تستضيفهما وكالة الإمارات للفضاء، ويناقشان تطور قطاع الفضاء على المستوى العالمي.