دورة تدريبية لرواد الأعمال الإماراتيين عن المشاريع التقنية الناجحة

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، المملوك من سلطة واحة دبي للسيليكون، بالتعاون مع «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال أمس دورة جديدة من الورشة التدريبية التكنولوجية السنوية لرواد الأعمال من مواطني ومواطنات الدولة والتي حملت عنوان «ورش العمل التكنولوجية للإماراتيين».

وتهدف الدورة، التي تقام لغاية 16 نوفمبر الحالي وبمشاركة أكثر من 30 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة الإماراتية، إلى تسليط الضوء على القواعد الرئيسة لتأسيس مشروع تقني والحلول المبتكرة لتطوير المنتجات، إضافة إلى مساعدة المشاركين على تحويل أفكارهم التجارية إلى مشاريع تجارية ناجحة.

ويستضيف مركز ديتك الجلسة الختامية التي ستتضمن جولة تنافسية للمشاريع الناشئة المشاركة، حيث سيحصل المشروع الفائز على مساحة مكتبية متكاملة لتأسيس شركة ناشئة في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال الذي يعد أكبر حاضنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال العاملين في الحقل التكنولوجي في الشرق الأوسط، إضافة إلى توفير التدريب والدعم والتوجيه لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية من مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة».

وتُخصص ورش العمل التكنولوجية لمواطني ومواطنات الدولة من الطلبة والمهنيين ورواد الأعمال والأفراد المهتمين بالشأن التكنولوجي وتشتمل على برامج تدريبية وجلسات متنوعة تستضيف كبار خبراء الصناعة والمدربين المعتمدين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وقال هانس كريستنسن، نائب الرئيس لمركز ديتك: «يسعدنا دائماً تنظيم ورش عمل تساعدهم على تأسيس مشاريعهم الناشئة والحصول على المشورة اللازمة وخاصة في مراحل المشاريع المبكرة. ويمثل البرنامج منصة مثالية لرواد الأعمال للتعاون في ما بينهم وصقل مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال عن طريق التواصل المباشر مع الخبراء».