90 مشاركاً في دورة عن الذكاء الاصطناعي بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نظمت غـرفـة تجـارة وصناعـة الفجـيرة بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال دورة تدريبية بعنوان «مدخل إلى الذكاء الاصطناعي تعريفه وأهدافه وأهم تطبيقاته» بمشاركة واسعة لـ 90 شخصاً من رواد ورائدات الأعمال والمسؤولين بمؤسسات القطاعين العام والخاص.تناولت الدكتورة سناء فريد الخبيرة الاستراتيجية للتدريب تحديات نظام التوظيف الحالي في عصر الابتكار والذكاء الاصطناعي، ودور الثورة الصناعية الرابعة في تحول الصناعات وسوق العمل والكيفية التي تمكن الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال من زيادة كفاءتها، وأن تصبح أكثر إبداعاً وتحافظ على نموها وتطورها.

وأوضح سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة في كلمة له، أن الهدف من الدورة هو تنمية روح الفكر والإبداع لدى أصحاب ورواد الأعمال في الشركات والمؤسسات، الأمر الذي يساهم في تمكين الرواد معرفيا وعلميا لاستدامة مشاريعهم، بتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وتعزيز الذكاء الاصطناعي في عملية دعم وتطوير المشاريع، تزامناً مع التطور المتسارع الذي يشهده العالم بفضل التقنيات الحديثة.