2.4 مليار درهم رهونات أراضٍ في دبي خلال 24 ساعة

دبي-البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 3.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 206 مبايعات، بقيمة 679 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 350 مليون درهم، و173 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 329 مليون درهم. وسجلت الرهونات 2.42 مليار درهم، منها 32 رهونات أراضٍ بقيمة 2.4 مليار درهم، و31 رهونات فلل وشقق بقيمة 25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية، بقيمة 736 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 484 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، وتصدرت منطقة اليفرة 2، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيراً، مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم.