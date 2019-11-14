«سيدات أعمال أبوظبي» يكرّم الفائزات بجائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حفل تكريم للفائزات بجائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر.

وقالت مريم الرميثي، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن المجلس ترجم منذ تأسيسه وحتى تاريخه توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مبادرات ومشاريع استراتيجية نجني حالياً ثمار نجاحها، ومن ضمنها جائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر التي تم إطلاقها في عام 2016 ضمن الحملة التوعوية الثانية لريادة الأعمال.

وأكدت تحقيق نجاح كبير في زيادة عدد المشاركات منذ عام 2016 حتى الآن، حيث بلغ عدد المشاركات في الدورة الرابعة لعام 2019 وضمن الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال، تحت شعار مستقبل ريادة الأعمال في عالم متغير 44 مشاركة وتأهل للجائزة عدد 15 مشروعاً، وحققت الجائزة نجاحاً في زيارة عدد المشاركات وفي نوعية الأفكار والمشاريع المبدعة والمبتكرة مقارنة بعام 2018.