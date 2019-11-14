اقتصادية عجمان تعتزم تنظيم ممارسة خدمات التأمين الصحي

المصدر: عجمان - البيان

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بشأن تنظيم خدمات التأمين الصحي في الإمارة، حيث تم الاجتماع مع ممثلين من هيئة التأمين من أجل الاطلاع على الأطر التشريعية والضوابط والاشتراطات التنظيمية المتعلقة بعمل شركات ووكلاء ووسطاء التأمين خاصة في مجال التأمين الصحي، كما تم الاجتماع مع هيئة الصحة في دبي للاطلاع على آلية عملها والممارسات المطبقة في مجال تنظيم خدمات التأمين الصحي، وقامت الدائرة كذلك بالتواصل مع عدد شركات ووسطاء التأمين العاملين في الإمارة للاطلاع على طبيعة الخدمات التي يقدمونها في مجال التأمين الصحي من حيث الأسعار والامتيازات والشروط والضوابط التي تفرضها هذه الشركات بالمقارنة مع نظيراتها في الإمارات الأخرى.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: عقدنا عدة اجتماعات تنسيقية بشأن تنظيم تراخيص خدمات التأمين الصحي في الإمارة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية من أجل تنظيم ممارسة العمل الاقتصادي في كافة القطاعات والأنشطة بما فيها تقديم خدمات التأمين الصحي، وبما ينسجم مع التشريعات المرتبطة بكل نشاط من هذه الأنشطة، وبما يؤدي إلى المحافظة على مصالح كافة الأطراف ذوي العلاقة من مستهلكين ومستثمرين وجهات حكومية.

وأصدرت الدائرة تعميماً لجميع مزودي خدمات التأمين الصحي في الإمارة للحث على مراعاة قواعد العمل السليم والالتزام بكافة التشريعات والأنظمة المحلية والاتحادية، ووجهت المنشآت إلى ضرورة توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً، وستباشر الدائرة بالتعاون مع هيئة التأمين تعزيز الأطر الرقابية لضمان التزام جميع المنشآت بأسس تقديم خدمات التأمين الصحي وفق الأنظمة والتشريعات السائدة.