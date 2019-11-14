تعاون إماراتي سعودي لدعم الشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة «مسك» بهدف توفير سوق أكثر ديناميكية للشركات الناشئة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وجاء توقيع الاتفاقية خلال منتدى «مسك العالمي» الذي تُعقد فعالياته على مدار ثلاثة أيام في الرياض. كذلك تم أمس اختيار منصة Hub71 كـ «جهة تنظيم وطنية» من الإمارات لكأس العالم لريادة الأعمال 2020، التي تعد أكبر مسابقة في العالم لأفكار ريادة الأعمال، وهي أيضاً جزء لا يتجزأ من فعاليات المنتدى.

وقال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: إن الاتفاقية التي وقّعناها سوف توفر للشركات الناشئة التي تعمل من خلال منصتنا فرصاً أفضل للدخول إلى السوق السعودي المزدهر. كما أنها تتيح الفرصة لتعزيز التعاون بين المنصتين بهدف تبادل الخبرات والأفكار بشأن السوق، وتوطيد أوجه التعاون بين المستثمرين وتوفير شراكات استراتيجية ومجالات عمل مشتركة بين الجانبين.

وقالت الشيماء حميد الدين، المدير التنفيذي لمنتدى «مسك العالمي»: تتيح لنا هذه الاتفاقية الاستراتيجية هيئة بيئة أكثر انفتاحاً وديناميكية للشركات الناشئة لدعم نموها وتميزها وازدهارها في المستقبل.