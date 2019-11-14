«سياحة الشارقة» تنظم الدورة السادسة من «منتدى الضيافة»

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الدورة السادسة من منتدى الضيافة بالشارقة 2019 يوم 18 نوفمبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في إمارة الشارقة.

ويهدف المنتدى هذا العام إلى رفد القطاع السياحي بالمعارف والخبرات العالمية المستوى التي من شأنها تعزيز مستقبل وإمكانات هذا القطاع .

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة: نحرص على تنظيم المنتدى الذي يجمع نخبة من الخبراء ورواد قطاع السياحة والضيافة والسفر بشكل سنوي لتعزيز جهود جميع الجهات العاملة في القطاع السياحي بإمارة الشارقة من أجل تطوير وتحسين تجربة السائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة في الإمارة.

ويتم تنظيم المنتدى هذا العام تحت شعار «السياحة المستدامة محور لدعم الأعمال» لتسليط الضوء على أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة في القطاع. وأضاف: في ظل ما يشهده قطاع السياحة في الإمارة من نمو، يساهم القطاع بأكثر من 9 مليارات درهم من إجمالي الناتج المحلي السنوي للإمارة، والبالغ 102.5 مليار درهم، أي ما نسبته 8.8%.