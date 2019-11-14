«الإمارات للأبنية الخضراء» يؤكد أهمية التحديث الشامل للأبنية

المصدر: دبي- البيان

نظّم «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، جلسة يوم العمل المكثف، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي تضمنت نقاشات معمقة حول أهمية التحديث الشامل للأبنية في الإمارات العربية المتحدة. وشهد الحدث تكريم الحاصلين على شهادة اختصاصي تحديث الأبنية من البرنامج، الذي أطلقه «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وأقيمت جلسة يوم العمل المكثف تحت عنوان «تحسين أداء الأبنية من خلال التحديث الشامل»، وجاءت في إطار المساعي المستمرة التي يبذلها «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» ومختلف المعنيين بقطاع البناء لمنح زخم أكبر لأعمال تحديث الأبنية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتواكب المعايير المحلية والعالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وناقش المشاركون الحلول والمقاربات المبتكرة لأعمال تحديث الأبنية، التي تتخطى البرامج المتبعة حالياً لتحقيق مستويات أعلى من كفاءة الطاقة، بالتزامن مع خفض التكاليف. وناقش عدد من ممثلي الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالقطاع الفرص المتاحة على صعيد التحديث الشامل للأبنية في المنطقة، والعوائق التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف.