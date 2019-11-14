«ميد» تكشف عن قائمة المرشحين لجوائز الشركات المساهمة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد) أمس، تنظيم النسخة الثالثة من جوائزها السنوية التي تكرّم إسهامات الشركات الخاصة في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين في حفل عشاء خاص يستضيفه فندق ريتز-كارلتون، مركز دبي المالي العالمي في 27 نوفمبر.

وتكرم الجوائز مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بتبني تقنيات حديثة ومبادرات تتعلق بالاستدامة والإدارة الفعالة للأفراد بهدف دفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية والتي من المتوقع نموها بنسبة 3.1٪ هذا العام.

وتم اختيار 60 شركة ضمن قائمة المرشحين النهائيين وفق الفئات التالية: أفضل شركة معمارية/تصميم للعام، أفضل مصرف/مؤسسة مالية للعام، أفضل ابتكار تجاري للعام، أفضل شركة استشارية للعام، أفضل شركة مقاولات للعام، أفضل شركة تطوير للعام، أفضل شركة طاقة للعام، أفضل رائدة أعمال للعام، أفضل شركة رعاية صحية للعام، أفضل شركة ضيافة للعام، أفضل شركة محاماة للعام، أفضل شركة خدمات لوجستية/نقل للعام، أفضل رائد أعمال للعام، أفضل شركة تصنيع/مورّد للعام، أفضل شركة للطاقة المتجددة للعام، وأفضل شركة صاعدة للعام، وأفضل مبادرة استدامة للعام، وأفضل شركة تكنولوجيا للعام.