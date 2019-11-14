«فينترسهال» الألمانية تعزز شراكتها مع «أدنوك»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تعتزم شركة «فينترسهال ديا» الألمانية للنفط والغاز تأسيس وجود قوي وطويل الأمد في أبوظبي عبر شراكتها مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» من خلال امتياز غَشَا، أكبر حقول الغاز والمكثفات في دولة الإمارات.

وقال ماريو ميهرن، الرئيس التنفيذي لشركة «فينترسهال» الألمانية، «إن التزام الشركة تجاه منطقة الشرق الأوسط عموماً والإمارات خصوصاً من خلال شراكتها بحصة في امتياز غَشَا».

وأضاف ميهرن خلال مؤتمر صحافي أمس على هامش فعاليات «أديبك 2019»، أن «فينترسهال» تمتلك حصة بنحو 10% في الامتياز لمدة 40 سنة، إلى جانب كل من «أدنوك» 55%، و«إيني» الإيطالية 25%، و«أو إم في» النمساوية 5% و«لوك أويل» الروسية 5% وأوضح ميهرن أن مشروع امتياز غَشَا يعد من المجالات الحيوية التي تعمل فيها، مشيراً إلى أنه من المشاريع المعقدة فنياً.

وأكد أن الشركة توظف جميع إمكانيتها من خلال خبرتها الممدة على مدار أربعين عاماً في إنتاج الغاز الحامض بشكل آمن في ألمانيا.