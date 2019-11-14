«بيكر هيوز» تفتتح منشأة لرؤوس الآبار في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «بيكر هيوز» أمس عن افتتاح منشأتها الجديدة لخدمات رؤوس الآبار في أبوظبي، عبر شراكة مع شريكها المحلي ممثلاً بـ «الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط». وستقدم المنشأة، الممتدة على مساحة 1200 متر مربع، معدات خدمات صيانة وتصليح رؤوس الآبار بسرعة أكبر للعملاء في دولة الإمارات، وعموم المنطقة.

ومن المتوقع بدء تشغيلها بالكامل خلال الشهر المقبل. مع إمكانية توسيع نطاق العمليات التشغيلية مستقبلاً، بما يشمل تخزين المواد الكيميائية، ومصنع الإسمنت، والسوائل السلكية وأنظمة الضخ، بالإضافة إلى مختبر للحلول الرقمية.

وقال أحمد مصباح، نائب الرئيس لمعدات حقول النفط لدى «بيكر هيوز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تأتي هذه الخطوة لتدعم تركيزنا على تقديم أحدث المعدات والخدمات لعملائنا، ومساعدتهم في تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءة التشغيلية».