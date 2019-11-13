منى المرّي تفتتح معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019 بمشاركة 500 علامة تجارية

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة اليوم (الأربعاء) فعاليات معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019، والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في هذا المجال ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية هي الأبرز في هذا المجال من 21 دولة من مختلف انحاء المنطقة والعالم.

واطلعت على جانب من المعروضات التي شملها الحدث الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وتعرفت من القائمين على الشركات العارضة على المنتجات المطروحة وما يمثله لهم هذا الحدث من أهمية مع انعقاده في دبي التي تعد مركزاً رئيساً لتجارة الذهب والمجوهرات عالمياً، معربة سعادتها عن تقديرها لمستوى الإبداع والتميز الذي بدى ظاهراً في تصميمات المجوهرات والأحجار الكريمة التي شملتها المعروضات.

وأكدت منى المري قيمة المعارض المتخصصة التي تستضيفها دبي على مدار العام كونها تعزز مكانتها كوجهة عالمية ومركز رئيس للمبدعين والمصممين والمبتكرين وأصحاب المهارات العالية في شتى المجالات، في الوقت الذي تفتح تلك المعارض - بما تضمه من مشاركات دولية واسعة- المجال أمام تهيئة الفرص للجهات العارضة وكذلك الزوار من المعنيين بهذه القطاعات لاستكشاف آفاق تعاون جديدة فيما بينها، فضلا عن رصد الأسواق الواعدة التي يمكن أن يفضي هذا التعاون إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فيها، بما يعود بالنفع على أعمال ومصالح الطرفين ويمهد لتسجيل قصص نجاح جديدة.

وأشارت منى المرّي إلى ما يمثله قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة والألماس من أهمية بالنسبة لدبي، مستشهدة في ذلك بالأرقام التي أعلنتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشأن تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام 2019، حيث بلغت قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات في دبي نحو 180 مليار درهم بزيادة قدرها 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، ما يدلل على تنامي أهمية هذا القطاع وتزايد الإقبال عليه.

ويتضمن معرض دبي الدولي للمجوهرات في نسخته الحالية مجموعة واسعة من العروض، في حين سيستضيف المعرض من خلال "برنامج المشترين" عددا كبيرا من المشترين من 13 دولة، حيث سيجمع البرنامج أبرز متاجر وعلامات التجزئة المحلية والعالمية وكذلك تجار الجملة والعارضين والأشخاص المؤثرين في هذا القطاع ومن مختلف انحاء العالم لضمان الوصول إلى تشكيلات فريدة ومزايا تنافسية وفرصة قيّمة لبناء علاقات جديدة في هذا القطاع.

إلى ذلك، انطلق ضمن فعاليات اليوم الأول "منتدى الشرق الأوسط لمصممي المجوهرات" ضمن دورته الثالثة في إطار التعاون الثالث بين معرض دبي الدولي للمجوهرات ومجموعة ’ذا نيو جولر‘، حيث يستضيف المنتدى متحدثين بارزين سيناقشون مواضيع مختلفة تتعلق بقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات في المنطقة، بما في ذلك التوجهات المستقبلية للقطاع، في حين سيحظى المنتدى كذلك بمشاركة نخبة من تجار التجزئة والمصنّعين والمصمّمين ورؤساء الجمعيات وغيرهم من الشخصيات ذات الصلة بالقطاع.

وسيتمكن زوار معرض دبي الدولي للمجوهرات خلال أيامه الثلاثة من اطلاع على إبداعات متميزة من المجوهرات والأحجار الكريمة، والاستفادة من العروض الحصرية التي يقدمها المعرض الذي يمثل منصة جامعة لكافة العناصر المعنية بهذا القطاع من منتجين ومصممين ومصنعين ومتخصصين في مجال الألماس والأحجار الكريمة وكذلك شركات العاملة في مجال التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعة التي تتطلب قدراً عالياً من الدقة في التعامل مع تلك المقتنيات الثمينة من ناحية القطع والتشكيل.

وستشمل فعاليات اليوم الثاني لمعرض دبي الدولي للمجوهرات ندوة حوارية حول دليل توجهات قطاع المجوهرات "تريندبوك 2021+" الذي يصدره مركز الأبحاث المستقل "تريندفيجن"، وستدير الحوار مصممة المجوهرات الشهيرة عالمياً والرائدة في هذا المجال باولا دي لوكا، لمناقشة طيف واسع من الموضوعات منها تأثير الظواهر الثقافية والاجتماعية على تطور سلوك الشراء، وأحدث توجهات قطاع المجوهرات على مستوى منطقة الخليج العربي والعالم، والاتجاهات المتوقعة للقطاع خلال العامين القادمين، علاوة على مناقشة الدور المستقبلي لرواد الأعمال، والمصممين والمدونين كمؤثرين في قطاع المجوهرات.