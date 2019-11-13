دبي تستضيف مناقصة وفعاليةَ تذوقٍ لأكثر أنواع القهوة المتخصصة قيمة في العالم

المصدر: دبي - البيان

استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، مناقضةً وتجربة تذوق للقهوة المتخصصة يوم 11 نوفمبر الجاري في مقره الرئيسي ببرج الماس وذلك للمرة الأولى في تاريخ المركز التي ينظم فيها فعالية كهذه. استقطبت الفعالية أكثر من 100 ممثل عن قطاع القهوة المتخصصة في دولة الإمارات لتذوق وتقديم عطاءاتهم لشراء بعض أكثر أنواع القهوة جودة وندرة في العالم.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "نفخر باستضافة أول مناقصة تجربة تذوق للقهوة المتخصصة بالنسبة لنا والتي عرضنا خلالها بعض أندر أنواع القهوة في العالم. وتمثل هذه المناقصة إنجازاً مهماً يحسب لكل من دبي ومركز دبي للسلع المتعددة وتأتي في إطار جهودنا لترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لتجارة القهوة".

وأضاف: "مع إطلاق مركز القهوة في مركز دبي للسلع المتعددة خلال وقت سابق من العام الجاري، نمضي قدماً على الطريق الصحيح نحو ترسيخ مكانتنا باعتبارنا المركز الرائد لتجارة القهوة المتخصصة في المنطقة، مسهمين بذلك في استقطاب تدفقات تجارية جديدة إلى دبي والمساهمة في الوقت نفسه في تمكين قطاع القهوة المحلي من الوصول إلى موردي أفخر أنواع القهوة في العالم".

وكان من بين أنواع القهوة التي تم عرضها خلال المناقصة قهوة "بنما غيشا"، التي تعد أكثر أنواع القهوة المتخصصة قيمة في العالم وتُورِّدُها شركة "كافيه إليتا". وتشتهر قهوة "بنما غيشا" بمذاقها المذهل وحصلت على أعلى درجة على الإطلاق في مسابقة عالمية للقهوة المتخصصة في وقت سابق من العام الجاري. وبسبب ندرتها ومحدودية الكميات المتاحة منها للبيع سنوياً، سجلت قهوة غيشا الحائزة على جوائز رقماً قياسياً من حيث السعر، حيث بيع الكيلوغرام الواحد منها مقابل 10,000 درهماً (2268 دولاراً أمريكياً).

كما شهدت المناقصة عرض أكثر من 25 نوعاً مختلفاً من أنواع القهوة الفاخرة من ما يزيد عن 10 بلدان منشأ، بما في ذلك قهوة أمريكا الوسطى والجنوبية من البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور، فضلاً عن مجموعة مختارة من أنواع القهوة الأفريقية من إثيوبيا ورواندا وبوروندي وكينيا وتنزانيا.

من جانبه، قال أليخاندرو كارفيلو، المدير التنفيذي لمجموعة إليتا: "يسعدنا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لجلب أكثر أنواع القهوة المتخصصة قيمة في العالم إلى دبي. ويأتي هذا الحدث في وقت باتت تكتسب فيه القهوة المتخصصة جاذبية متزايدة على مستوى العالم، ويعكس نجاحه الاهتمام المتزايد والشهية المفتوحة تجاهها في المنطقة. ونتطلع إلى جلب منتجات فريدة أخرى من القهوة إلى دبي خلال السنوات القادمة".

وتَمَثّل الهدف الرئيسي من تنظيم هذه المناقصة في تعزيز تدفقات تجارة القهوة في دبي والارتقاء بسمعة مركز القهوة في مركز دبي للسلع المتعددة باعتباره بوابة تجارة القهوة في المنطقة. وشكلت المناقصة لأعضاء المركز وسيلة لتسويق وتوزيع منتجاتهم من القهوة والترويج لها بين الحضور، حيث جمعت أصحاب محامص وتجار وأصحاب مقاهي متخصصة تحت سقف واحد، كما عززت مكانة دبي كرائد عالمي جديد في هذا المجال.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد افتتح خلال العام الجاري مركز القهوة، وهو منشأة حديثة مكيفة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. ويوفر المركز دعماً لوجستياً فعالاً من حيث التكلفة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة من الحقل إلى المستهلك. ويحتوي المركز على مختبر لجودة القهوة، ومتخصصين لمراقبة مذاق القهوة، ومركز التدريب المميز لجمعية القهوة المتخصصة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المكاتب التجارية بمساحات مختلفة.