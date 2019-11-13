شركة خاصة تسعى لتوظيف 1000 مواطن من خلال برنامج أدنوك

المصدر: وام

وقعت شركة شلمبرجير اليوم اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للمساهمة في دعم برنامج "أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة" الذي يهدف لتوثيق التعاون مع شركات القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص التجارية أمامها، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير وظائف إضافية للمواطنين في هذا القطاع الهام .

وتخطط شركة شلمبرجير من خلال المشاركة في برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة " ICV " لتوظيف المواطنين والاستثمار في تدريبهم وتطوير قدراتهم في مجال خدمات النفط والغاز في الشركة. و تطمح" شلمبرجير" لزيادة القوى العاملة الإماراتية لديها، مع إمكانية توظيف ما يصل إلى 1000 وظيفة جديدة مدفوعة بالأعمال الحالية للشركة والتوسعات فيها.

وقع الاتفاقية .. غسان مرداد رئيس شلمبرجير‪ ‬– منطقة شرق الشرق الأوسط ، وراشد سعود الشامسي، رئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية في أدنوك.

وشهد التوقيع، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها، وأوليفييه لو بوتش - الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير‪.

‬ وقال راشد سعود الشامسي: " يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع شلمبرجير والتي تشاركنا الرؤية بأهمية توفير المزيد من الفرص التي تسهم في تعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات ونحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في تطبيق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال توفير المزيد من فرص التوظيف والتدريب والتأهيل للمواطنين، بما يسهم في دفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة " .

‪ ‬ من جهته قال غسان مرداد:" إن شلمبرجير ملتزمة بتمكين الجهود التي تهدف لرفع الكفاءة والارتقاء بالأداء، مع زيادة المكوَن المحلي بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لشركة أدنوك وصناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة.. نحن فخورون بشراكتنا مع أدنوك ونتطلع إلى المساهمة في برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال توفير فرص لتوظيف المواطنين وتطويرهم وتدريبهم " .

‪ ‬ ومنذ إطلاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في يناير 2018 ، حافظت شلمبرجير على مكانة رائدة من حيث التزامها بالبرنامج و الاستثمار في المحتوى المحلي. ومن خلال هذه المبادرة، تهدف شلمبرجير إلى تحسين تبادل المعرفة وخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص.