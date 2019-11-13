الهاجري: «أدنوك» تضيف 600 ألف برميل يومياً إلى سعة تكرير النفط لديها

المصدر: دبي ــ البيان

أكد عبدالعزيز عبدالله الهاجري، الرئيس التنفيذي لدائرة المعالجة والتكرير والتصنيع في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أن الشركة تضيف 600 ألف برميل يومياً إلى سعة تكرير النفط لديها من خلال المشروعات الجديدة، كما تدرس الشركة أيضاً إنشاء مصفاة لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية، مع التركيز على السوائل المُقَطرَة الوسطى والمنتجات ذات القيمة العالية.

ونشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء تصريحات أدلى بها الهاجري أمس على هامش مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك».

وأفاد الهاجري بأن مشروع مرونة الخام الذي تنشئه «أدنوك» حالياً بهدف تمكين مجمع «الرويس» من معالجة عدة درجات للخام سيكتمل بحلول عام 2022.