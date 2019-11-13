«التعاون الاقتصادي والتنمية»: الإمارات ملتزمة بالشفافية في معلومات الشركات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أن الإمارات أبدت تحسناً كبيراً في الامتثال لمعايير الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات.

وأصدر «المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات»، والذي يتبع المنظمة تقريراً، أمس، أكد فيه بأنه لمس تحسناً كبيراً في مستوى الشفافية وتقديم المعلومات المتعلقة بالإمارات وخمس دول أخرى.

وأفاد بأنه منح التصنيف «ملتزمة إلى حد هائل» للدول الست، في إشارة إلى امتثالها لمعايير الشفافية في تجميع والإفصاح عن بيانات الشركات، ونشرها وتبادلها مع الجهات ذات الاختصاص.

ويعتمد المنتدى في منح هذه التصنيفات على تقارير تستند إلى تقييمات من جانب نظراء.