«تروكر» تحصل على تمويل من صندوق الاستثمار التقني السعودي

المصدر: دبي -البيان

حصلت شركة «تروكر»، الشركة الناشئة في الإمارات لخدمات النقل بالشاحنات حسب الطلب، على تمويل بقيمة 23 مليون دولار من صندوق الاستثمار التقني السعودي «إس تي في»، التابع لشركة «الاتصالات السعودية».

ووفقاً لما نشرته أمس «بلومبيرغ»، ينتمي هذا التمويل إلى الدورة التمويلية الأولى التي تقدَّم لشركات ناشئة، كما تعَدّ الدورة هي الرابعة في حجم التمويل الأولي الذي تحصل عليه شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «ماجنيت» للأبحاث.

وبلغ إجمالي حجم التمويل الذي توافر لدى «تروكر» من دورات التمويل السابقة 4,1 ملايين دولار، أي أن قيمة رأس مالها الاستثماري المُجازف تبلغ الآن 27,1 مليون دولار.