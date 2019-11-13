«أدنوك»: توريد 90% من إنتاج الغاز المُسال إلى 8 دول

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، أمس، 3 اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية ومحلية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وزيادة الاستثمار في قطاع التكرير والبتروكيماويات، وتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع خطتها للتحول الذكي 2030. وتم توقيع الاتفاقيات، أمس، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2019، وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك.

توريد الغاز الطبيعي

الاتفاقية الأولى، وهي الأهم، أبرمتها شركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال التابعة لشركة أدنوك، بهدف توريد الغاز الطبيعي المسال لشركات تابعة لكل من شركة «بي بي» وشركة «توتال» تم بموجبها حجز أغلبية إنتاج أدنوك من الغاز الطبيعي المُسال لغاية الربع الأول من عام 2022.

وقع الاتفاقيات مسؤولون من «بي بي» و«توتال» وأدنوك للغاز الطبيعي المُسال، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وبوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي، وباتريك بويانيه، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة توتال.

وأكدت فاطمة النعيمي، الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، أن اتفاقيات التوريد الجديدة التي وقعتها أدنوك للغاز الطبيعي المسال تكشف عن مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة السريعة لمتغيرات وتطورات السوق مع ضمان أمن وجودة التسليم، مشيرةً إلى أن الشركة تمكنت من خلال دعم شركائها من تعزيز وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة تتمتع بإمكانات نمو قوية من حيث الطلب على الغاز الطبيعي المُسال.

وتعد اتفاقيات التوريد خطوة جديدة في مسيرة نجاح أدنوك للغاز الطبيعي المُسال للتحول إلى استراتيجية تسويق تقوم على تعدد العملاء بدأت بها الشركة منذ ثمانية أشهر في أبريل 2019. واستطاعت أدنوك منذ ذلك الحين تغيير نموذج أعمالها وتوريد 90% من إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي المُسال لمجموعة من العملاء والوجهات في أكثر من 8 دول في مناطق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك الهند والصين وكوريا الجنوبية وتايوان، بعد أن كانت تتوجه إلى عميل واحد في اليابان.

رونغشنغ الصينية

ووقّعت شركة أدنوك، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة رونغشنغ الصينية للبتروكيماويات لاستكشاف فرص النمو المحلية والعالمية التي تسهم في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي لعام 2030. وبموجب الاتفاقية، ستتم دراسة فرص التعاون في بيع أدنوك لمنتجات التكرير لـ«رونغشنغ»، والاستثمار في معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الصين ودولة الإمارات، وتوريد وتسليم شحنات الغاز الطبيعي المُسال لـ «رونغشنغ».

وقّع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ولي شويرونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة رونغشنغ. وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن توقيع هذه الاتفاقية يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تطبيق استراتيجيات مبتكرة، وتبنّي نماذج أعمال أكثر مرونة، وإبرام شراكات استراتيجية لتعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية.

غروب 42

ووقّعت أدنوك، أمس، اتفاقية مع شركة «غروب 42»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتأسيس مشروع مشترك، بهدف التطوير والتسويق التجاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي، من خلال تأسيس شركة جديدة ذات كيان قانوني وتشغيلي مستقل.

تم توقيع الاتفاقية، أمس، في جناح أدنوك بالمعرض، وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووقّع عمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لـ«غروب42».

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة استباقية للاستفادة من الفرص وإيجاد حلول عملية تواكب العصر الصناعي الرابع، وابتكار تقنيات مستقبلية لقطاع النفط والغاز عن طريق الشراكات الذكية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تؤكد التزام أدنوك بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة القيمة من كل جزيء نفط تنتجه، وكذلك ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي مركزاً عالمياً لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.