«الإنشاءات البترولية» تعززأسطولها بـ 330 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية عن توسعة أسطولها عبر سفينة جديدة مزودة برافعة دوارة قادرة على رفع حمولة يصل وزنها إلى 1600 طن متري ومجهزة بالإمكانات اللازمة لدعم الشركة في تنفيذ المشاريع البحرية العميقة في المنطقة والعالم.

وتتوافق السفينة الجديدة «دلما 2000» مع المعايير الأوروبية المتقدمة، وهي ثمرة استثمار يزيد عن 330 مليون درهم في إطار جهود شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لتعزيز خدماتها، وتنفيذ المشاريع البحرية في أعماق أكبر.

وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: نحن ملتزمون بمواصلة العمل على تعزيز إمكاناتنا لنقدم خدمات أكثر كفاءة لعملائنا بالتزامن مع زيادة قدرتنا على تقديم خدمات أكثر تعقيداً. وتمثل السفينة الجديدة استثماراً مهماً في تطلعاتنا التنموية المستقبلية، ولا سيما خلال هذه المرحلة التي نعمل فيها على توسعة نطاق عملياتنا الدولية.