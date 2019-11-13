تكريم الجهات الابتكارية لجاهزيتها للمستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) تكريم الفائزين بجوائز «أديبك»في دورتها االتاسعة التي تستضيفها «أدنوك»، وذلك خلال حفل عشاء فاخر في منتجع جزيرة سانت ريجيس جزيرة السعديات جمع 800 من قادة قطاع النفط والغاز.

واحتفى حفل جوائز أديبك بالشركات والجهات المبتكرة التي تعمل منذ الآن على جعل قطاع النفط والغاز جاهزًا للمستقبل، وذلك في ظلّ تركيز الحدث هذا العام على الحاجة إلى دمج التقنية، وتشجيع نماذج الأعمال الإبداعية، ودعم الاستدامة البيئية، وتشجيع قوى العمل الموهوبة.

وأبهرت إنجازات الجهات الفائزة بجوائز أديبك لجنة تحكيم ضمّت خبراء مرموقين من شركات مثل «بيكر هيوز» و«بي پي الإمارات» و«سيبسا الشرق الأوسط»، و«إيني»، و«مبادلة للبترول»، و«شل»، و«توتال»، و«ويذرفورد».

واشتملت قائمة الجهات الفائزة بجوائز أديبك على 6 فئات وهي: أفضل الأبحاث التي قادت إلى فتوح علمية للعام: شركة أرامكو السعودية وأنظمة الأجهزة اللاسلكية ـ المملكة العربية السعودية، لقاء ابتكار نظام الإكمال الذكي القابل للاسترجاع عبر الأنابيب، وأفضل مشروع تقني مبتكر للعام: شركة أرامكو السعودية ـ المملكة العربية السعودية، لقاء أسلوبها المبتكر في استعادة الغاز المشتعل من محطات فصل الغاز عن النفط.

وأفضل مشروع للتحول الرقمي للعام: شركة تنمية نفط عمان، و«إنوفيتك» ـ سلطنة عمان، لنجاحها في إحداث التحول الرقمي في الآبار والخزانات وإدارة المنشآت عبر النظام «نبراس»، وأفضل مشروع في المساهمة الاجتماعية والمحتوى المحلي للعام: شركات «بورياليس» وبروج و«نوفا للكيماويات»، لقاء مشروع «ستوب» المشترك في إندونيسيا، والهادف إلى وقف إلقاء المخلفات البلاستيكية في المحيطات، وأفضل مشروع في مجال التنوع والشمول في قطاع النفط والغاز للعام: شركة أدنوك ـ دولة الإمارات، لقاء ريادتها في التنوع والشمول، وأفضل إنجاز لمهني شاب للعام: إيرين لوك سو مي من شركة «بتروناس» ـ ماليزيا.

كما أعلنت جوائز أديبك عن جائزة متميزة، وهي الجائزة الفخرية، التي مُنحت لـ بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتيش بتروليوم.

وقالت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز المسال، رئيس لجنة التحكيم في جوائز أديبك، إن موضوع الجوائز الرئيس هذا العام يتمثل في «التميز في الطاقة»، وقد ارتقت الجهات الفائزة فيه إلى المستوى المنشود.

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أكد كريستوفر هدسون رئيس قسم الطاقة في شركة «دي إم جي إيفينتس» المنظمة لأديبك، أن دورة هذا العام من الحدث هي «الكبرى في تاريخه»، مشيرًا إلى أن المشاركة في جوائز أديبك 2019 شهدت زيادة بنسبة 92 % في الطلبات المقدمة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تلقّت الجوائز أكثر من 600 مشاركة من أكثر من 50 دولة، ما شكّل إعلانًا واضحًا بأن جوائز أديبك واحدة من أكثر برامج التكريم احترامًا.