المزروعي: إعلان خطط للتوسع في صناعة البتروكيماويات قريباً

المصدر: أبوظبي - وام

كشف معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، عن وجود خطط للتوسع في صناعة البتروكيماويات سيتم الإعلان عنها قريباً، بهدف تطوير منتجات صناعية عالية القيمة.

وأشار وزير الطاقة والصناعة إلى أن الدورة الخامسة والثلاثين لـ«أديبك» تأتي بالتزامن مع الإعلان التاريخي للمجلس الأعلى للبترول حول اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز بإمارة أبوظبي.

وذكر المزروعي أن إنتاج أبوظبي من خام مربان يصل إلى حوالي 1.7 مليون برميل يوميا مع توقعات بارتفاع هذا الرقم، والذي من شأنه أن يعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للطاقة، لافتا إلى أن خام مربان يتميز بخصائص فريدة ومستويات إنتاج مستقرة تجعله من أفضل خامات النفط على مستوى العالم.

وقال معاليه إنه لا يرى تعارضا بين خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إدراج خام مربان وامتثال الإمارات لتخفيضات أوبك.