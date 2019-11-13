تينغ: بورصة أبوظبي الجديدة خطوة شديدة الأهمية

المصدر: دبي - سيد صالح

أشاد ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي، بالخطوة التي اتخذتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أول من أمس، المتمثلة في الإعلان عن إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، لتكون مقراً لتداول أول عقود آجلة لخام «مربان» الذي تنتجه الشركة.

وأكد تينغ أنها خطوة شديدة الأهمية، لكونها تتيح لكبريات الشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط سوقاً أكثر شفافية وتنظيماً لتداول «مربان»، وأيضاً لتسعيره على أسس أكثر عدالة وجاذبية.

وأجرى تينغ مقابلة، أمس، في سنغافورة مع «تليفزيون بلومبيرغ»، على هامش مشاركته في فعاليات «مهرجان سنغافورة السنوي الثالث للتقنية المالية»

وذكر تينغ أن إطلاق البورصة الجديدة يُعدّ جزءاً من أجندة أوسع نطاقاً تتبناها أبوظبي لتحويل اقتصادها من تقليدي إلى رقمي.