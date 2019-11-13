«أديبك» يفتح مسارات مهنية للمواطنين

المصدر: أبوظبي- البيان

يشهد قطاع النفط والغاز موجة من الابتكار على امتداد سلاسل القيمة المرتبطة به، ما يضع هذا القطاع الحيوي في قلب اهتمام قطاع التقنية الإماراتي سريع النمو، لاسيما في أبوظبي، ويمهد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2019 الطريق لاستحداث العديد من الفرص التجارية الكبيرة، التي تساعد على تنويع الاقتصاد المحلي، وتسهم في فتح مسارات مهنية جديدة أمام المهنيين الشباب.

وينعقد أديبك، موجهاً تركيزه على هذا التغيير من خلال مؤتمره الاستراتيجي المرموق «النفط والغاز 4.0»، الذي تُبرز أجندته طبيعة العلاقة بين قطاع النفط والغاز و«العصر الصناعي الرابع»، والتقنيات الناشئة التي تعزز الإنتاجية والكفاءة.

وقال عمر صوينع السويدي، رئيس معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول: «يعد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أحد أهم الأحداث السنوية في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، ليسهم بذلك في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً محورياً في النقاش العالمي حول مستجدات وتوجهات الطاقة.