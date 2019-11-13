60 % حصة الإمارات من أعمال «ليختنشتاين لاندس» بالمنطقة

المصدر: دبي - عمرو عادل

افتتح ليختنشتاين لاندس بنك، أمس، رسمياً، مكتبه الجديد في مركز دبي المالي العالمي، بعد أن تم منحه ترخيصاً للعمل مستشاراً مالياً في وقت سابق من هذا العام.

وقال لودوفيك بيرنو، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط والمسؤول التنفيذي الأول للفرع الجديد للبنك في دبي، على هامش افتتاح المكتب الجديد، إن البنك يعمل في السوق الإماراتي منذ عام 2005 بعد افتتاحه مكتباً تمثيلياً في أبوظبي، وبعدها افتتح مكتباً آخر في دبي خلال عام 2008.

وأضاف أنه سيتم غلق المكتب التمثيلي في دبي خلال الشهور المقبلة والعمل من خلال المكتب الجديد، مؤكداً استمرار العمل أيضاً من مكتب أبوظبي المرخص من قبل مصرف الإمارات المركزي.

وأضاف أن حجم أعمال البنك في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 2.1 مليار فرنك سويسري (2.11 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي، منها 50 - 60% في دولة الإمارات، مؤكداً أن المنطقة تمثل أهمية خاصة للبنك، لا سيما أن ما يقارب 10% من إجمالي عوائده عالميا تأتي من الشرق الأوسط.

وأوضح أن البنك يقدّم خدماته لـ600 عميل في المنطقة، محققاً نمواً سنوياً في حجم أعماله بنسبة 20%، ويوفر خدمات ومنتجات محلية بالإمارات من أسواق الأسهم إضافة إلى المنتجات الصديقة للشريعة الإسلامية، مضيفاً أن الحد الأدنى للاستثمار عبر البنك مليون دولار.

وقال الدكتور غابربيل برينا، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة، إن الانتقال إلى مركز دبي المالي والمكتب الجديد في برج ضمان بدبي يعكس مدى تطور أعمال البنك في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن البنك يعمل في 6 أسواق رئيسة تضم سويسرا والنمسا وألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط عبر دبي وأبوظبي.