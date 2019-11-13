«موانئ دبي العالمية» توقع مذكرة لتطوير منطقة حرة للأعمال اللوجستية في ناميبيا

المصدر: دبي - البيان

وقعت «موانئ دبي العالمية» مذكرة تفاهم مع منطقة «نارا ناميب» الاقتصادية والصناعية الحرة في ناميبيا لتطوير منطقة اقتصادية حرة للصناعة والأعمال اللوجستية تدعم نمو ناميبيا لتصبح مركزاً إقليمياً في المنطقة الجنوبية للقارة الأفريقية.

وستوفر المنشأة في ميناء خليج والفيس للشركات أراضي جاهزة للتطوير لأغراض العمليات الصناعية واللوجستية، ومخازن مسبقة البناء، ومرافق مخصصة للمكاتب، وستشمل المرحلة الأولى تطوير مساحة إجمالية تمتد على 50 هكتاراً، مع فرص للتوسع تغطي مساحة 1,500 هكتار إضافية. هذا وحددت أطراف الاتفاق الربع الثاني من عام 2020 موعداً للوصول إلى اتفاق نهائي حول المشروع.

فرص عمل

ويشتمل تطوير مرحلة الخمسين هكتاراً الأولى لمشروع المنطقة اللوجستية على إمكانية خلق نحو 3,000 فرصة عمل واستقطاب استثمارات إلى ناميبيا تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار ناميبي فيما سيؤدي التوسع على مساحة 1,500 هكتار الإضافية إلى زيادة الاستثمارات المحتملة لتصل إلى 25 مليار دولار ناميبي مع إمكانية خلق نحو 20,000 فرصة وظيفية.

وسيسهم تطوير خليج والفيس ليصبح مركزاً رئيسياً في دعم ناميبيا عبر زيادة تدفقات التجارة مع الأسواق المحيطة في كل من أنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وزيمبابوي، وبوتسوانا، ومالاوي، وجنوب أفريقيا. هذا وتحتل ناميبيا موقعاً رئيسياً على ممر مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية.

خبرات

وستقوم «موانئ دبي العالمية» في إطار الاتفاق بتسخير خبراتها وسجلها المُثبت في تأسيس وتشغيل بعض الموانئ والمناطق اللوجستية والمناطق الحرة الرئيسية في العالم، إلى جانب السكك الحديدية وخدمات النقل بالشاحنات. وتجدر الإشارة إلى شبكة «موانئ دبي العالمية» تضم أكثر من 150 نشاطاً في 46 دولة.

وقال سهيل البنا، نائب الرئيس الأول ومدير عام «موانئ دبي العالمية» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يسر «موانئ دبي العالمية» العمل مع «نارا ناميب» لاستطلاع كيف يمكن العمل معاً على تحفيز التجارة الذكية في ناميبيا.

ونحن على يقين بأن هذا البلد يتمتع بإمكانيات هائلة تؤهله لتعزيز دوره كمركز رئيسي في المنطقة، كما أن التشريعات الحكومية الأخيرة حول المناطق الحرة وجهود تسهيل مستويات أكبر من الأعمال التجارية توفر بيئة جاذبة للاستثمار. ويساعد التوسع المحتمل لشركة «موانئ دبي العالمية» في ناميبيا في رفد حضورها الملموس في دول أفريقية رئيسية منها السنغال ورواندا وموزمبيق ومصر والجزائر وأرض الصومال.