«الاتحاد» تسيّر رحلة يومية رابعة إلى الرياض بدءاً من 8 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران إطلاق رحلتها اليومية الرابعة (باستثناء يوم الثلاثاء) من أبوظبي إلى العاصمة السعودية الرياض ابتداءً من 8 ديسمبر المقبل. وسيتم تشغيل الرحلة الإضافية على متن طائرة إيرباص 320A التي تضم 8 مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «تعكس الرحلة الرابعة اليومية إلى الرياض التزامنا تجاه السوق السعودي، وزيادة الطلب على هذه الوجهة. وكانت هذه الخطوة طبيعية بالنسبة لنا نظراً للعلاقة الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات والسعودية، وتسهيل إجراءات دخول السياح الأجانب إلى المملكة».

وتابع: «تعتبر الرياض سوقاً أساسياً على شبكة وجهاتنا، وتوفّر الخدمة الجديدة أوقات سفر جذابة للمسافرين في رحلات الأعمال أو رحلات الاستجمام، والمسافرين على رحلات الربط عبر أبوظبي إلى مختلف الوجهات على شبكة الاتحاد. ومع استمرار تعزيز العلاقة بين الاتحاد للطيران والسعودية، ستمنح هذه الرحلة ضيوف الشركتين خيارات سفر أكثر على الطرق المشتركة».

ولدى الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة بالرمز مع السعودية، ووضعت الشركتان رمزيهما على الطائرات التي تشغّل بين أبوظبي والدمام وجدة والرياض والمدينة المنورة، كما حملت طائرات السعودية رمز الاتحاد على الرحلات المتجهة إلى بيشاور، ملتان، بورتسودان وفيينا، فيما أضافت السعودية رمزها على رحلات الاتحاد المنطلقة من أبوظبي إلى أحمد أباد، بلغراد، بريزبن، شنغدو، شيكاغو، دسلدورف، لاغوس، ملبورن، موسكو-دوموديدوفو، الرباط، السيشل وسيدني.

وستضع السعودية رمزها تدريجياً على رحلات الاتحاد بين أبوظبي و11 وجهة إضافية في 9 دول: أمستردام، باكو، بروكسل، دبلن، هونغ كونغ، كاتماندو، بانكوك، بوكيت، ناغويا، طوكيو وسيؤول، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.