400 مليون دولار قيمة مشاريع مراكز البيانات لدى «لاين سايت» بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

تواصل شركة لاين سايت الدولية العاملة في مجال الاستشارات الإنشائية نجاحها في تطوير مشاريع مراكز البيانات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمة المشاريع الحالية التي تطورها الشركة نحو 400 مليون دولار.

ومن المتوقع استمرار نمو سوق مراكز البيانات في العالم لتصل قيمته إلى 284.4 مليار دولار بين عامي 2019 و2023 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 17%، وذلك وفقاً للتقرير الأخير الصادر شركة تيكنافيو.

وأشارت شركة «جارتنر» للأبحاث والاستشارات إلى أن 30% من مراكز البيانات التي لا تنجح في تبني حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ستواجه معاناة كبيرة من الناحية التشغيلية أو الاقتصادية بحلول عام 2020. وفي ضوء ذلك، من الضروري أن تستثمر مراكز البيانات في حلول التكنولوجيا المتطورة إذا ما أرادت مواصلة أعمالها بنجاح في المستقبل.