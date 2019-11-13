«إيرباص» تقدم منتجات مبتكرة بمعرض دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إيرباص مشاركة قوية في فعاليات «معرض دبي للطيران»، الذي ينطلق خلال الفترة بين 17 حتى 21 نوفمبر، حيث تستعرض من خلاله أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة التي تغطي مجالات الطائرات التجارية والعسكرية والمروحيات وأنظمة الفضاء الرائدة على مستوى القطاع.

وتهدف إيرباص من خلال المشاركة في أكبر فعاليات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، إلى تعريف العملاء بالمنتجات الرائدة والخدمات المبتكرة التي تقدمها، كما تعكس الشركة التزامها المتواصل تجاه الارتقاء بقطاعي الفضاء والطيران في المنطقة عموماً ودولة الإمارات خصوصاً.

وتعرض إيرباص مجموعة متنوعة من الطائرات من بينها طراز A350-900 الذي يُشكل عنصراً أساسياً في عائلة طائرات A350 XWB، وطراز A320neo بالإضافة إلى طائرة A220-300.

وتمتلك شركة «إيرباص لطائرات رجال الأعمال» حضوراً كبيراً في المنطقة امن خلال عائلة ACJ320 وعائلة الهيكل العريض لكبار كبار الشخصيات، حيث تعرض الشركة خلال المعرض طائرة ACJ319 التابعة لشركة K5 للطيران، والتي تتميز بهيكل يعد الأطول والأعرض ضمن فئتها. كما تنظم عروضاً جوية يومية لطراز A330-900 التابع لعائلة A330neo، بالإضافة إلى طائرة الشحن العسكرية A400M.

وتستعرض «إيرباص هيليكوبترز» مروحية H225 .وتعرض «إيرباص للدفاع والفضاء» طراز A400M الذي يمثّل الجيل الجديد من طائرات الشحن العسكرية، إلى جانب طائرة النقل والمهمات العسكرية متعددة الاستخدامات C295، وطائرة A330 MRTT متعددة الأدوار المخصصة لنقل الوقود.

وستكشف إيرباص بوصفها الشريك المؤسس الرسمي لسباق الطائرات الكهربائية «إير ريس إي» النقاب عن طائرتها المبتكرة المُخصصة للمشاركة في السباق، والسباق الذي سينطلق في 2020 أول سلسلة لسباقات الطائرات الكهربائية في العالم.

مقر إقليمي

وتحتضن دبي المقر الإقليمي لإيرباص في المنطقة، الذي يتميز بموقع رائد على مقربة من مطار دبي الدولي صاحب أكبر معدل للرحلات الجوية الدولية على مستوى العالم، والذي يحتضن أيضاً شركة «طيران الإمارات»، العميل الأبرز لطائرات A380 على مستوى العالم.