إنجاز 65 % من مشروع «ماج 318» متعدد الاستخدامات بالخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماج للتطوير، إنجاز 65% من «ماج 318»، مشروعها الفاخر متعدد الاستخدامات المتوقع إنجازه في أبريل 2020.

ويضم مشروع «ماج 318» برجًا سكنيًا في منطقة الخليج التجاري، ويتضمن 439 وحدة سكنية، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق من غرفة وغرفتين مع شرفات تطل على قناة دبي المائية وداون تاون دبي. ويضم المشروع مرافق متنوعة، بما في ذلك حمام السباحة والمرافق الترفيهية الخارجية، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومركز للأنشطة الاجتماعية و18,000 قدم من مساحات التجزئة.

وبفضل موقعه يتيح مشروع «ماج 318» الوصول بسهولة إلى محطة المترو ومنطقة الخليج التجاري التي تعدّ واحدة من أبرز الوجهات التجارية وأسرعها نمواً في دبي، في حين سيكون المقيمون في المشروع على مقربة من أفضل المدارس في المدينة والمرافق الطبية.