ورشة لرواد الأعمال في عجمان عن الإدارة الناجحة للمشاريع

المصدر: عجمان - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة تدريبية بعنوان «إدارة مشروعك للنجاح وليس الإفلاس»، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، قدمت الورشة في فندق فيرمونت عجمان الدكتورة ليلى البلوشي، خبير في التنمية البشرية وريادة الأعمال، وحضرها عدد من المسجلين في برنامج تعزيز الذي أطلقته الدائرة منذ عامين لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى عدد من أصحاب المشاريع القائمة في الدولة والراغبين في بدء مشاريعهم التجارية.

وقالت عائشة أحمد كاجور، مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: جاءت هذه الورشة التدريبية بهدف تزويد رواد الأعمال بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لضمان نجاح مشاريعهم واستدامتها، حيث تم تسليط الضوء على أهم الجوانب المتعلقة بإدارة المشاريع.