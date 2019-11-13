81 % نمو التبادل التجاري بين دبي والصين في 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، مع وفد اقتصادي صيني ضم أكثر من 20 شركة برئاسة لي شوهانج القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري بين دبي والصين.

وتحتل الصين المركز الأول للشركاء الرئيسيين لتجارة دبي الخارجية مع دول العالم، حيث سجلت تجارة دبي مع الصين خلال السنوات العشر الماضية نمواً بواقع 81% لتصل إلى 139 مليار درهم في 2018 مقارنة مع 77 مليار درهم في 2009،

وقال أحمد مصبح: تستفيد الشركات الصينية المسجلة والفعالة في نظام التسجيل بجمارك دبي وعددها 876 شركة صينية موزعة إلى 623 شركة برخصة تجارية و244 شركة برخصة مناطق حرة و9 شركات برخصة مهنية، من الخدمات وأنظمة الفحص والتفتيش الجمركية المبتكرة لجمارك دبي، مشيراً إلى أن تجارة دبي مع الصين سجلت نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 71.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام مقارنة مع 68.8 مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي.