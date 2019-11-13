دائرة الأراضي تجتذب «المؤتمر العقاري العالمي 2020» إلى دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نجاحها بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين، في اجتذاب نسخة العام المقبل 2020 من المؤتمر العقاري العالمي «إيريك» إلى دبي، حيث سيقام الحدث بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث خارج الولايات المتحدة.

وخلال مشاركتها بوفد رفيع ضم ماجدة راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، وماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية، وهند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، وفريق عمل من الدائرة، ضمن جدول فعاليات وافتتاح مؤتمر الجمعية الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين 2019 في سان فرانسيسكو، وجهت أراضي دبي الدعوة للحضور للمشاركة في النسخة المقبلة من الحدث، لاسيما أن زيارة «إكسبو 2020 دبي»، ستكون مميزة واستثنائية في تاريخ إقامة معارض إكسبو حول العالم.

1.2 مليون عضو

وتضم الجمعية الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين 1.2 مليون عضو من جميع أنحاء العالم، وستقوم الدائرة بالتنسيق مع العديد من الجهات لتنظيم هذا الحدث لضمان نجاحه، مثل «سيتي سكيب العالمية» و«سنشري 21 الإمارات»، لتتم استضافته في دبي خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر على أرض المعارض في «إكسبو 2020».

ومن المتوقع أن تكون النسخة المقبلة الأكبر في تاريخ هذا المؤتمر، كما سيتمكن من استقطاب طيف واسع من كبار الخبراء والوسطاء والمطورين العقاريين، إلى جانب العديد من شركات التمويل والعاملين والمهتمين بالقطاع العقاري.

وعلى هامش هذا المؤتمر، قام وفد الدائرة بزيارة إلى جمعية الوسطاء العقاريين الآسيوية في أمريكا (AREAA) التي تضم قرابة 37,000 عضو من 39 ولاية ومدينة مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتمثل تلك الزيارة جانباً من جدول أعمال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذي سبق له أن توصل إلى مذكرة تفاهم مع الجمعية في العام 2018. وكانت أولى سلسلة زيارات وفود الجمعية إلى دبي قد بدأت في شهري يناير ومارس من العام الجاري 2019.

ملتقى فلوريدا

وزار الوفد ملتقى جمعية فلوريدا للوسطاء العقاريين التي تمثل 187,000 عضو، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك التي وقعت مع الجمعية في «ميبيم 2019».

ومن أبرز الأنشطة التي قامت بها الجمعية بالتعاون مع «سنشري 21» وأراضي دبي، تنظيم ورش عمل في أورلاندو للوسطاء العقاريين، لتسفر بدورها عن الترتيب لزيارة شارك بها 400 وسيط عقاري لدبي، وذلك خلال الدورة الأخيرة من معرض «سيتي سكيب العالمي 2019».

كما زار الوفد ملتقى جمعية نيفادا للوسطاء العقاريين التي يتوقع لها أن تلعب دوراً مهماً في تنظيم المؤتمر العقاري العالمي (إيريك 2020) في دبي بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، للترويج لمكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية.