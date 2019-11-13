«الأوراق المالية»: تدريب لترخيص مسؤولي علاقات المستثمرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بما يؤسس لإطلاق برنامج تدريبي تطرحه الهيئة لترخيص العاملين في مجال علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة بأسواق المال المحلية.

وأكد د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات صحافية على هامش توقيع الاتفاقية أول من أمس، أهمية المذكرة في إرساء حجز الأساس لإطلاق برنامج تأهيلي لعلاقات المستثمرين، بحيث يتم تأهيل الراغبين في العمل كمسؤولي علاقات مستثمرين وترخيصهم بعد اجتيازهم اختبارات في المقررات الدراسية التي طرحها المركز ضمن البرنامج التدريبي الذي سيقدمه مركز التدريب والاختبارات المهنية التابع للهيئة، وبحيث يكون إضافة للبرامج التدريبية الأخرى التي يطرحها المركز لنحو اثنتي عشرة مهنة أخرى من المهن التي يضمها العمل بالسوق المالي (وهي المحلل المالي، وممثل الوسيط، وضابط الامتثال/‏ مسؤول مكافحة غسل الأموال/‏ المراقب الداخلي، ومدير عمليات/‏ ومدير تداول/‏ مسؤول التقاص، ومسؤول إدارة المخاطر، ومدير الاستثمار/‏ رئيس الاستثمار، مدير الترويج).