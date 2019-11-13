28 مصنعاً جديداً في «كيزاد» باستثمارات 3 مليارات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

دشنت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أول من أمس، مصنعاً لإنتاج الجبنة المطبوخة في الدولة، وذلك في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» باستثمار أولي قدره 100 مليون درهم لإنتاج منتجات تحمل علامة «صنع في الإمارات». يأتي ذلك فيما شهدت المدينة افتتاح 28 مصنعاً جديداً خلال العام الجاري باستثمارات تصل إلى 3 مليارات درهم.

وقالت مريم المهيري في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش الافتتاح إن الإمارات تستهدف أن تكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم ملف الأمن الغذائي في الدولة من خلال تعزيز منظومة إنتاج وإدارة الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية عبر إطلاق العديد من المشاريع الغذائية الرائدة القائمة على الابتكار.

وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية «كيزاد» إن إجمالي الاستثمارات الحالية في المدينة جاوز 70 مليار درهم، موضحاً أن المدينة تضم حاليا نحو 150 مصنعا. وأضاف في تصريحات صحفية، إن إجمالي الشركات مسجلة في «كيزاد» يقدر بنحو 500 شركة منها ما هو تحت الإنشاء والتصميم، ومنها ما هو قيد التشغيل، موضحاً أن المدينة تضم حاليا نحو 15 إلى 16 ألف عامل وموظف.

ولفت إلى أن المدينة تركز في استراتيجيتها على 5 قطاعات رئيسية وهي الصناعات الغذائية، والبلاستيك والبوليستر، والمعادن وعلى رأسها الألمنيوم، والنفط والغاز، والسيارات، موضحاً أن المدينة تقدم جملة من المحفزات للمستثمرين بما فيها ملكية بنسبة 100% وإعفاء من الجمارك على المواد الخام، إلى جانب توافر الغاز.

من جانبه، قال أردا سينك توكباس، المدير العام المؤسس لشركة «إتش دي إف» منطقة حرة وشركة «الهدف» للصناعات الغذائية، إن مصنع «بينار» الجديد من المتوقع أن يلبي احتياجات العملاء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط باستخدام التقنيات الصناعية الذكية، حيث من المستهدف بدء التصدير إلى الكويت وسلطنة عمان.

وأضاف توكباس أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ نحو 30 ألف طن من الأجبان سنوياً، وتتوقع الشركة مضاعفة حجم إنتاجه السنوي خلال العامين المقبلين ليزيد على 60 ألف طن، مشيراً إلى أن الشركة تنوي توسعة المصنع في المرحلة الثانية وحجزت بالفعل 20 ألف متر في مدينة كيزاد من أجل التوسع المزمع. وذكر أن المصنع يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، وأسهم في توفير 100 فرصة عمل جديدة في أبوظبي.