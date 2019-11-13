مشاركة ناجحة لغرفة أبوظبي في معرض «كانتون» بالصين

المصدر: بكين - وام

شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بوفد مكون من 30 شخصاً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وخريجي الجامعات في معرض كانتون للاستيراد والتصدير الذي استضافته مدينة غوانزو الصينية.

وجاء تنظيم الزيارة في إطار استراتيجية غرفة أبوظبي لتسهيل مهمة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمهم لتمكينهم من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وللتعرف على أهم الفرص التجارية المتاحة والاستثمار فيها، لاسيما في القطاعات الصناعية والتجارية.

والتقى وفد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عدداً من رجال الأعمال الصينيين، وقام بزيارة لعدد من أسواق الجملة في الصين.

ونظمت غرفة أبوظبي 6 ورش تدريبية للوفد خلال فترة إقامتهم، سلطت الضوء حول عدة مواضيع منها طرق التعاون والتفاوض مع الشركات الصينية، وآليات الاستيراد والشحن من الصين، وكيفية تقييم مواصفات الجودة للمنتجات، وعملية الشراء الإلكتروني عبر المواقع المعتمدة في الصين، وشروط فتح حسابات بنكية وربطها بالمواقع الإلكترونية للدفع في الصين.

وتحرص غرفة أبوظبي ضمن أهدافها الاستراتيجية على نشر الوعي الاقتصادي بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والراغبين في الاستثمار حديثاً.