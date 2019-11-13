سوق دبي يعرض خارطة الاكتتاب الناجح أمام «الشارقة للاستثمار»

المصدر: الشارقة ــ عصام الدين عوض

تواصلت أمس فعاليات الدورة الخامسة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» حيث نظم سوق دبي المالي ملتقى حول الاكتتابات العامة وسبل الاستفادة من أسواق المال بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). وقدم السوق خارطة طريق للشركات العائلية للتنفيذ الناجح للاكتتاب العام.

واستقطب الملتقى 38 من كبار المسؤولين في 21 شركة خاصة تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الشارقة منها، العقارات، الخدمات المالية، التقنية، التجزئة، الصناعة، والنفط والغاز.

وتحدث في الملتقى، الذي أداره سعيد العور، المدير العام - رئيس منطقة الشرق الأوسط في بنك روثتشيلد آند كو، خبراء في مجال الاكتتابات العامة والمصارف الاستثمارية وأسواق المال والاستشارات القانونية منهم، محمد فهمي، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب- المجموعة المالية هيرميس، وأحمد إبراهيم، الشريك في شركة معتوق بسيوني وإبراهيم للاستشارات القانونية.

سيولة

كما شارك سوق دبي بالتعاون مع «شروق» في تنظيم جلسة حوارية رئيسة ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى تحت عنوان «توفير السيولة اللازمة لتعزيز واستدامة نمو الشركات». وتناولت الجلسة البدائل المختلفة لجمع السيولة مع استعراض أساليب زيادة جاذبية الشركة للاستثمار، علماً أن الشركات المدرجة في السوق جمعت منذ تأسيسه في العام 2000 وحتى تاريخه نحو 70 مليار درهم سواء من خلال تنفيذها لاكتتابات عامة في السوق أو زيادة رؤوس أموالها.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يسعدنا توطيد الصلة مع «شروق» عبر هذه الخطوة الرائدة التي تعكس حرص السوق على نقل تجربته الناجحة في تنظيم منتدى سوق دبي المالي للاكتتابات العامة منذ العام 2009 بهدف تشجيع المجموعات العائلية والخاصة على التحول إلى مساهمة عامة والإدراج. جلسات

من ناحية أخرى، أكد خبراء مشاركون في الجلسة الرابعة من فعاليات اليوم الثاني أن البنى التحتية المتطورة للدول تعتبر أحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات الخارجية، موضحين خلال الجلسة التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تحت عنوان «مستقبل تطوير البنية التحتية عالية الجودة»، أن التحولات الاقتصادية المرتبطة بالتحول الرقمي تستند إلى قدرة الأعمال على مواكبة متطلبات الأسواق، التي بدورها تحتاج إلى بنية تحتية متطورة أساسها الاستراتيجيات والأجندات المستقبلية للحكومات التي تسعى للنهوض باقتصادها وتحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها. كما نظم «مجلس شروق للشباب» بالتعاون مع مجلس الشباب الشارقة «حلقات شبابية»، بعنوان «مستقبل الشباب في عصر المشاريع الرقمية».

مراحل

استعرض الملتقى المراحل الرئيسة لتحول الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة مدرجة بدءاً من مرحلة الاستعداد والتقييم وصياغة قصص النجاح الاستثمارية وصولاً إلى التوقيت المناسب لاتخاذ قرار التحول إلى مساهمة عامة والإدراج في السوق.